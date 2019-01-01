Fenerbahçe'de Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran ve sarı lacivertlilerin teknik ekibine dahil olan Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı.

Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanında görev yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik direktör Ersun Yanal ve diğer antrenörlerle bir araya gelen Volkan Demirel daha sonra yeni transfer Luiz Gustavo'yu karşıladı.

Brezilyalı oyuncuya takım ve kulüp hakkında bilgi veren Demirel, antrenör eşofmanlarını giyerek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Luiz Gustavo, idari menajer Volkan Ballı ile tesisleri gezdi.

17 sezon forma giydi

Futbola Kartalspor altyapısında başlayan Volkan Demirel, 2002 yazında katıldığı Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk yaşadı.

Deneyimli kaleci kariyeri boyunca toplam 554 maça çıkarken 64 kez de milli takım forması giydi.

Kulüp vedasını açıkladı

Sarı lacivertliler geçtiğimiz günlerde kulübün sembol isimlerinden biri olan Volkan Demirel'in vedasını şu sözlerle duyurdu:

"Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında ‘Fenerbahçelilik’ olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır. Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe’sinin başarıları için sarf edecektir. "