Transfer

Fenerbahçe'de Volkan Demirel bilmecesi sürüyor

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AA
Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe’de, Volkan Demirel’in geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe’de yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında, teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli’nin raporları doğrultusunda transfer rotası belirlenecek.

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Sabah’tan Uğur Çem’in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Eljif Elmas’a talip olan İtalya Serie A ekibi Napoli’ye vereceği cevabı kararlaştıracak.

Sarı-lacivertli ekip, bu transferden gelecek para ile Başakşehir’den Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci’nin transferleri için harekete geçecek.

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Volkan Demirel için karar verilecek

Gündemdeki önemli konulardan biri ise takım kaptanı Volkan Demirel’in Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı olacak.

37 yaşındaki file bekçisinin bir yıl daha sarı-lacivertli formayı giymesi veya takımdan gönderilmesi kararının alınması bekleniyor.

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