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Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi

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Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, yönetim kurulu kararıyla affedildi.

Nabil Dirar ve Aatıf Chahechoue ile birlikte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, iki takım arkadaşı gibi yönetim kurulu kararıyla affedildi.

Bugün Ülker Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyen ve başkan Ali Koç ve ikinci başkan Semih Özsoy'dan özür dileyen Volkan, takımının Antalya'daki kampına katılacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.

Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel’in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan’ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dâhil edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

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