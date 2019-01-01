Fenerbahçe'de Victor Moses şoku

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, Ziraat Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi. Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Sakatlıklar peşini bırakmıyor

Nijeryalı yıldız, Süper Lig'in ilk haftasındaki Gaziantep maçında uyluk yırtığı sakatlığı yaşamış, 68 gün sahalardan uzak kalmıştı. Moses'ın ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 7 resmi maçta görev yaparken 1 gol ve 1 asistle oynadı.