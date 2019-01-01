Fenerbahçe'de tüzük değişikliği yapılamadı

Fenerbahçe'de en az 2342 üyenin hazır bulunmasının gerektiği tüzük değişikliği 1400 kişinin katılması nedeniyle yapılamadı.

bugün mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için tüzük değişikliği yapılamadı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile kongre üyeleri katıldı.

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Tüzük değişikliği için son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10'u olan 2 bin 342 üyenin hazır bulunması gerekiyordu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, ilk 1 saatte genel kurula katılanların sayısının yaklaşık bin 400 olduğunu kaydetti.