Fenerbahçe'de tüm testler negatif

Süper Lig'in yeniden başlaması için geri sayım sürerken Fenerbahçe'den iyi haber geldi.

, 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen testlerden pozitif sonuç çıkmadığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpte A takım oyuncularına, teknik ve idari heyete, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personele yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıktı.

Salgın nedeniyle mart ayının ortasından bu yana askıda olan Süper Lig, 12 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam edecek.

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Fenerbahçe ligde 26 hafta itibarıyla 40 puanla 7. sırada yer alıyor.