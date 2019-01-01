Fenerbahçe'de transferlerin faturası ağır oldu: 124 milyon euro

Sarı lacivertliler, 2013 yılında Avrupa Ligi'nde yarı final oynadıktan sonra yapılan yatırımların karşılığını alamadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e karşı yakaladığı avantajlı skoru koruyamayarak Avrupa kupalarına veda etti.

2012/2013 sezonunda bu kupada yarı finale kadar yükselme başarısını gösteren sarı lacivertliler, ilerleyen dönemlerde bu başarının devamını getiremedi.

Sabah'tan Taner Karaman'ın haberine göre, Fenerbahçe, 2013 yılında oynadığı yarı finalin ardından tam 51 transfer yaparken, bu transferlere 124 milyon euro para harcadı.

Bu transferlerin 16 tanesini bu sezon gerçekleştiren sarı lacivertli ekip, aynı zamanda teknik direktörünü de sıkça değiştirdi.

Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynayan Fenerbahçe'yi, o tarihten beri 7 farklı teknik adam çalıştırsa da istenilen başarı gelmedi.