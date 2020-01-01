Süper Lig

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı

Goal
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Tolga Ciğerci Fenerbahçe 01082020
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İki haftadır takımla çalışmalara başlayan Tolga Ciğerci, bugünkü antrenmanda bir kez daha talihsizlik yaşadı.

Fenerbahçe'de çıktığı antrenmanda sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Tolga Ciğerci'nin sağlık durumu belli oldu.

Fenerbahçe kulübü yaptığı açıklamada "Tolga Ciğerci yaşadığı sakatlık sonrası  Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede çekilen MR sonucuna göre, Tolga'nın sağ üst arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." şeklinde konuştu. 

Talihsiz sakatlıklarla mücadele eden Tolga Ciğerci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 4 maça çıkabildi.

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