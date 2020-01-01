Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı
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Fenerbahçe'de çıktığı antrenmanda sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Tolga Ciğerci'nin sağlık durumu belli oldu.
Fenerbahçe kulübü yaptığı açıklamada "Tolga Ciğerci yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede çekilen MR sonucuna göre, Tolga'nın sağ üst arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." şeklinde konuştu.
Talihsiz sakatlıklarla mücadele eden Tolga Ciğerci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 4 maça çıkabildi.