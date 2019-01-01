Fenerbahçe'de sol beke son aday Tolga Ciğerci

Ameliyat edilen Dirar ve sakatlıktan yeni dönen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Fenerbahçe'de sol bekte son çare olarak Tolga Ciğerci forma giyebilir.

Hafta sonu 'la deplasmanda karşılaşacak olan 'de sol bek sıkıntısı devam ediyor. Sezon başından bu yana sol bekte görev yapan Nabil Dirar, kasığından ameliyat edilerek sahalardan 1 ay uzak kalacağı açılanmıştı. Tedavisi tamamlanan Hasan Ali Kaldırım ise antrenmanlara başladı ancak henüz son durumu netleşmedi.

Fanatik Gazetesinin haberine göre eğer Hasan Ali dönemezse, savunmanın soluna yeni bir isim geçecek. Ersun hocanın kafasındaki ismin Tolga Ciğerci.

Son haftalarda sol kanatta görev yapan Tolga, beke çekilebilir. Gurbetçi futbolcu kendisi için mevkinin önemli olmadığnını belirtip, "Çok yönlü bir futbol yapısına sahibim. Orta alan, forvet arkası, kanat gibi mevkilerin yanında sağ ve sol savunmada da oynarım" diyerek hocasına mesaj gönderdi.

Bu sezon 7 Süper Lig maçında da görev alan Tolga, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.