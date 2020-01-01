Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı
Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Simon Falette sakatlık geçirdi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Falette, henüz 7. dakikada Jose Sosa ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Sahayı sedyeyle terk eden Falette ambulansla hastaneye götürüldü ve yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.
Doku zedelenmesi
A Spor'un haberine göre sakatlanarak oyundan çıkan Simon Falette'in sol kalçasında yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi. MR'dan çıktıktan sonra acil müdahale alanına alınan Falette'in sakatlığının ciddi görünmediği bildirildi.
28 yaşındaki savunma oyuncusu daha önce çeyrek finaldeki Kırklarelispor maçının rövanşında ilk 11'de forma giymiş ve 90 dakika sahada kalmıştı. Falette son olarak Süper Lig'in 24. haftasında 2-2'lik skorla sonuçlanan Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev aldı.