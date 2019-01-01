Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ersun Yanal'dan forma bekliyor

Fenerbahçe'de Jailson'un Antalyaspor maçında yaptığı hatanın ardından gözler Serdar Aziz'e çevrildi.

'de yaşanan stoper tartışmaları devam ediyor.

Elindeki çatlağın geçmesinin ardından Ersun Yanal'dan forma bekleyen tecrübeli stoper, Milliyet' te yer alan habere göre milli aranın ardından forma giymeye başlayabilir.

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Haberde maçında yaptığı hatayla golü yediren Jailson'un yerine oynaması beklenen Serdar'ın fiziksel durumda hazır durumda olduğunu belirtildi.

Buna karşın teknik heyet Jailson'u da kaybetmek istemiyor. Yanal, topu geriden oyuna iyi sokan Brezilyalı oyuncunun bu özelliğinden faydalanmaya devam etmek amacında.



