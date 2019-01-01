Fenerbahçe'de Şener’in yerine Sangare
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AA
Sabah’ın haberine göre Antalyaspor'da yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken yerli statüsündeki Nazım Sangare, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.
Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından sağ bekte Mauricio Isla ile görevi paylaşabilecek yerli statüsünde bir oyuncu arayan Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor'dan Sangare'yi isteyecek.
Valbuena, Olympiakos'a gidebilir
Öte yandan Fenerbahçe’de Valbuena'nın kaderi de netleşiyor. Sözleşmesi biten ve opsiyonunu kendisi kaldıran Fransız yıldızın, yeni sezon için Yunan ekibi Olympiakos ile anlaştığı konuşuluyor.