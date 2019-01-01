Fenerbahçe'de Şener’in yerine Sangare

Fenerbahçe’nin Galatasaray’la anlaşmaya vardığı iddia edilen Şener Özbayraklı’nın yerine Nazım Sangare’yi düşündüğü iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre 'da yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken yerli statüsündeki Nazım Sangare, 'nin listesinde yer alıyor.

Şener Özbayraklı'nın ile anlaşmasının ardından sağ bekte Mauricio Isla ile görevi paylaşabilecek yerli statüsünde bir oyuncu arayan Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor'dan Sangare'yi isteyecek.

Valbuena, Olympiakos'a gidebilir

Öte yandan Fenerbahçe’de Valbuena'nın kaderi de netleşiyor. Sözleşmesi biten ve opsiyonunu kendisi kaldıran Fransız yıldızın, yeni sezon için Yunan ekibi Olympiakos ile anlaştığı konuşuluyor.