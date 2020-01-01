Fenerbahçe'de Semih Özsoy istifa etti

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Özsoy'un istifasının kabul edildiği belirtildi.

, kulüpte başkan vekilliği görevini yürüten Semih Özsoy'un yönetim kurulundan istifa ettiğini duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.



Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir.



Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz."