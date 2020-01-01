Fenerbahçe'de Samatta sevinci

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Tanzanyalı golcü, takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü 'ya konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları geçen Mauricio Lemos, Enner , Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla çalıştı.

Uzun süreli sakatlığı sona eren bir diğer isim Diego Perotti ise antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Perotti'nin iyileşme sürecindeki hassasiyet nedeniyle çalışmalarının kontrollü şekilde devam edeceği belirtildi.

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İdmanda, hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam ise yer almadı.