Fenerbahçe'de Ozan Tufan pozitif

Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

, bir futbolcu ve bir idari personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir." denildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ozan Tufan, "Bugün yapılan Kovid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı kaydedildi.