Fenerbahçe dört transfer daha istiyor

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, dört oyuncuyu daha kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Yeni sezon öncesi 8 oyuncuyu kadrosuna katan , yaz transfer döneminin sonuna kadar 4 takviye daha yapmak istiyor.

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Skorer'den Senad Ok'un haberine göre Elijf Elmas'ın transferinden 16 milyon euro gelir elde eden Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play çerçevesinde harcayabileceği 9 milyon euro bulunuyor. Yönetim, bu bütçenin büyük bir kısmını Luiz Gustavo transferine harcamayı planlıyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu için 9 milyon euro fiyat biçen ile yeniden pazalık masasına oturan sarı lacivertliler fiyatı aşağı çekmek istiyor.

Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir gündeminde olan Aleksandar Kolarov ve Zanka transferleri için bonservis bedeli ödemek istemezken forvet transferinde kiralık formülünü düşünüyor. Sarı lacivertliler bu üç transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlamayı başarırsa Luiz Gustavo transferinde elini güçlendirmiş olacak.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde şimdiye kadar kadrosuna kattığı Emre Belözoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Murat Sağlam için bonservis bedeli ödemedi.