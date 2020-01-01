Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku!

Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü...

Salgın nedeniyle lige verilen 87 günlük aradan sonra 27. hafta karşılaşmalarında Hes Kablo 'u konuk eden 'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Brice Dja Djedje ile girdiği ikili mücadelede rakibinin ayak bileğine kontrolsüz bir şekilde basan Ozan Tufan, VAR incelemesi sonrasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

En az 2 maç ceza alacak olan 25 yaşındaki oyuncu takımının 16 Haziran Salı günü ile Ziraat Kupası yarı finalinde oynayacağı rövanş maçında ve ardından ligde ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.