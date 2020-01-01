Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku!
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AA
Salgın nedeniyle lige verilen 87 günlük aradan sonra 27. hafta karşılaşmalarında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Brice Dja Djedje ile girdiği ikili mücadelede rakibinin ayak bileğine kontrolsüz bir şekilde basan Ozan Tufan, VAR incelemesi sonrasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
En az 2 maç ceza alacak olan 25 yaşındaki oyuncu takımının 16 Haziran Salı günü Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağı rövanş maçında ve ardından ligde Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.