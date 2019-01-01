Fenerbahçe'de Ozan Tufan çıkmazı

Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini beğenmeyen Ozan Tufan en az üç yıllık mukavele istiyor.

sezon sonu sözleşmeleri bitecek oyuncularla birer birer görüşmelere başlarken bu isimler arasında yer alan Ozan Tufan konusunda çıkmaza girdi.

Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla çıkışa geçen 24 yaşındaki futbolcu kariyerine sarı lacivertlilerde devam etmek istese de kendisine önerilen sözleşme şartlarını kabul etmediği öğrenildi.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Ozan Tufan, sarı lacivertli yönetimin önerdiği 1-1.5 milyon euro'luk teklife olumsuz yanıt verirken en az üç yıllık sözleşme istediğini ifade etti.

Sezon sonu bonservissiz ayrılma hakkına sahip olacak genç oyuncu için Premier Lig takımlarından ve 'ın devreye girdiği iddia edildi.