Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Okaka sesleri

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Stefano Okaka - Udinese
Getty Images
Fenerbahçe, alternatif santrfor olarak Udinese forması giyen Stefano Okaka‘yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya 17,5 milyon euro karşılığında satan Fenerbahçe, forvet transferinde çalışmalarını hızlandırdı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Stefano Okaka‘yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Sarı-lacivertliler, Okaka'yı alternatif golcü olarak almayı planlarken, asıl golcünün yıldız bir isim olacağı konuşuluyor.

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    Okaka'nın Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 asistle oynadı. 

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