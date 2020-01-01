Fenerbahçe'de Okaka sesleri
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Vedat Muriqi'yi Lazio'ya 17,5 milyon euro karşılığında satan Fenerbahçe, forvet transferinde çalışmalarını hızlandırdı.
TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Stefano Okaka‘yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sarı-lacivertliler, Okaka'yı alternatif golcü olarak almayı planlarken, asıl golcünün yıldız bir isim olacağı konuşuluyor.
Okaka'nın Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 asistle oynadı.