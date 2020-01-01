Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı

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AA
Sarı lacivertli ekibin Denizlispor'u konuk edeceği maçın öncesinde Faslı oyuncudan kötü haber geldi.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, saat 20:00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

TRT Spor'un haberine göre karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala sarı lacivertli ekibin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, fıtık ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Ekim ayında çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirmişti.

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    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maça çıkan Dirar, 2 gol kaydetti.

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