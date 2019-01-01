Fenerbahçe'de Nabil Dirar ameliyat olacak

Mii maç arasında Hasan Ali, Moses ve Rodrigues'in takıma döneceği Fenerbahçe'de iğnelerle oynayan Nabil Dirar ameliyat olacak.

Sakatlığı bulunan Victor Moses, Hasan Ai Kaldırım ve Garry Rodrigues'in milli maç arasından sonra takıma döneceği 'de başka bir sakatlık haberi daha geldi.

Sözcü Gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sezon başından beri yaşadığı kasık bölgesindeki fıtık nedeniyle iğnelerle sahaya çıkan Nabil Dirar, milli arada ameliyat olacak.

Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla ağrılarından kurtulması beklenen Faslı futbolcunun bu nedenle sahalardan en az 4 hafta uzak kalması bekleniyor. Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev alan Dirar, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı.

Geride kalan 7 Süper Lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalan Faslı oyuncu, 2 gol kaydetti.