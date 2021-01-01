Fenerbahçe'de Mbwana Samatta için karar verildi

Fenerbahçe, Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile ayrılık kararı aldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer ettiği Mbawana Samatta bir türlü bekleneni veremedi.

AA'da yer alan habere göre, sarı - lacivertliler Tanzanyalı golcü ile yolları ayırma kararı aldı. Fenerbahçe sezon sonunda bonservisini alacağı Samatta'yı hemen satış listesine koyacak.

Tek talip Genk

Premier Lig'in ardından Süper Lig'de de bekleneni veremeyen yıldız oyuncuya şimdilik tek talip ise eski kulübü Genk...

Başarılı oyuncu Belçika ekibinin formasıyla sahaya çıktığı 191 maçta 76 gol atarken 20 de asist yapma başarısı göstermişti. Genk'te gösterdiği performans Samatta'ya Premier Ligi'in kapılarını açmıştı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Samatta'yı 10 milyon euro'ya Aston Villa'ya satan Genk, eski oyuncusunu transfer etmek istiyor ancak Fenerbahçe'nin istediği bonservisi vermeleri zor görünüyor. Ayrıca Fenerbahçe'den 2.75 milyon euro maaş alan Samatta'nın sözleşme şartları da Belçika ekibi için ağır.

Mbawana Samatta bu sezon ne yaptı?

Yıldız oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Tanzanyalı oyuncu asist yapma başarısı gösteremedi.

Samatta'nın kariyerinden satırbaşları

Futbola ülkesinin African Lyon takımında başlayan Samatta, 2011'de Kongo'nun Mazembe takımına transfer oldu. Burada dikkatleri çeken Samatta'nın bir sonraki durağı Genk oldu.

Genk forması altında Belçika'da birçok başarıya imza atan Samatta, 2020'de Premier Lig ekibi Aston Villa'nın kadrosuna katıldı. Burada bekleneni veremeyen başarılı oyuncu sezon başında satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye katıldı.