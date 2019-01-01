Fenerbahçe'de Max Kruse takımla çalıştı

Sakatlığı düzelen Alman futbolcu Max Kruse antrenmanın ilk bölümünde takımla, Vedat Muric ve Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalıştı.

, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Kasığındaki sakatlığı düzelen Alman futbolcu Max Kruse, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Vedat Muric ve Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, perşembe günü yapacağı idmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.