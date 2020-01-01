Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı
Yorum()
AA
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u konuk etti.
Mücadele Ozan Tufan, Serdar Aziz, Murawski ve Mustafa Yumlu'nun karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Zeki Yavru'nun müdahalesiyle yerde kalan Max Kruse için sağlık görevlileri oyun alanına girdi.
Yapılan tedavinin ardından sahaya geri dönen Alman oyuncu kısa bir süre sonra yedek kulübesine doğru değişiklik işareti yaparak kendini yere bıraktı.
Max Kruse, 31. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.
beIN Sports'un edindiği bilgiye göre sakatlanan Max Kruse tedavisi için hastaneye götürüldü.