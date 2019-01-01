Fenerbahçe'de kadro dışı kalma adayları

Türkiye Futbol Federasyonu'na 28 kişilik kadrosunu bildirecek olan Fenerbahçe'de listeye yazılmayacak isim merak konusu oldu.

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre dördü altyapıdan olmak üzere toplamda 28 kişilik oyuncu listesini Futbol Federasyonu'na bildirecek olan , bir ismi ocak ayına kadar kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor.

Altyapı oyuncuları haricinde 20 yaş altı olmayan 25 oyuncuya sahip olan Fenerbahçe, iddialara göre belirlediği 4 isim arasından seçim yaparak bir tanesini kadroya dahil etmeyecek.

Haberde belirtildiği üzere kadro dışı kalma ihtimali olan 4 aday şu şekilde: Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk ve Murat Sağlam. Mehmet Ekici'nin yaz transfer sezonunda takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Sarı lacivertli ekipte az forma şansı bulduğu için mutsuz olduğu ifade edilen tecrübeli oyuncunun kadro dışı kalma ihtimali bulunuyor.

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Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırlık döneminden itibaren kadrosunda tercih etmediği Sadık Çiftpınar, maçında yedek kulübesinde başlamış ve Gustavo'nun sakatlanmasıyla oyuna dahil olmuştu. 26 yaşındaki savunmacının Zanka'nın gelmesi ve Jailson'un stoperde kullanılması sebebiyle ilk 11'de fazla forma şansı bulması beklenmezken kadro dışı kalabileceği de dile getirildi.

Maaşında indirime giderek takdir toplayan Alper Potuk, orta sahada seçeneklerin fazla olması sebebiyle kadroda tercih edilme ihtimali düşük olan isimler arasında yer alıyor. Son olarak 21 yaşındaki Murat Sağlam'ın da henüz tecrübe anlamında yetersiz olması, kadro dışında kalma ihtimalini kuvvetlendiren nedenler arasında gösterildi.