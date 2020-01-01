Fenerbahçe'de Jailson-Bakasetas takası gündemde

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Bakasetas'ı kadrosuna katmak için Jailson planını devreye sokuyor.

yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak transferlerinin ardından sarı lacivertli ekibin gündemine forması giyen Anastasios Bakasetas geldi.

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Teknik direktör Erol Bulut'un eski takımındaki öğrencisi Bakasetas'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Sözcü gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Alanyaspor'a Jailson'u önerdi.

Daha fazla takım

Alanyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Yunan futbolcu ile Jailson'un takas edilebileceği ifade edildi.

Alanya ekibi ile 43 maçta forma giyen Bakasetas, 14 gol atıp 7 de asist yapmayı başardı.