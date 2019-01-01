Fenerbahçe'de izin bitti

Fenerbahçe, üç günlük iznin ardından Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun yanı sıra ayağına özel tabanlık yaptırmak için 'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da antrenmanda yer almadığı belirtildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ABD'den 11 Ekim Cuma günü döneceği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Yukatel maçı hazırlıklarına 9 Ekim Çarşamba günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.