Fenerbahçe'de İtalyan formülü

Sarı lacivertli ekip, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'i futbol sonrası yaşantıları boyunca kulüpte tutmak istiyor.

'de Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu için İtalyan modeli gündemde.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre, Volkan Demirel'in futbol hayatının noktalanarak kulüpte kalması, Emre Belözoğlu için de referans noktası oluşturacak.

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Emre'nin de tıpkı Volkan gibi futbol hayatı sona erdikten sonra kulüp içerisinde idari ve teknik pozisyonlarda değerlendirilmesi düşünülüyor. Belözoğlu'nun bu sezon sonunda futbolu bırakma ihtimali söz konusu.

Daha fazla takım

'nın devleri ve 'daki yapıyı bu konuda örnek alan Fenerbahçe, iki sembol isimden uzun yıllar boyunca faydalanmak istiyor.

Volkan Demirel, kulüple sözleşmesi sona erdikten sonra üçüncü kaleci olmak yerine futbol hayatını sonlandırarak kulüpte teknik bir görev almaya karar vermişti.