Fenerbahçe'de iki ismin bileti kesildi

Transfer harekatına devam eden sarı-lacivertlilerde gönderilmesi düşünülen isimlerden ikisi belli oldu.

, bir türlü verim alamadığı Miha Zajc ve geçtiğimiz sezon takıma katılan Garry Rodrigues ile yollarını ayırma noktasına geldi.

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre; Zajc için Fortuna Sittard devrede.

Fortuna Sittard'ın sarı-lacivertlilere yaptığı teklifte düşük bir bonservis bedeli önerdiği ancak bir sonraki satıştan %40 pay ile ikna için çalıştığı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermeyi düşünmediği orta saha oyuncusunun İtalya'dan da talipleri bulunuyor. Fakat Çizme'den gelen tekliflerin yönetimi memnun etmediği, bu nedenle de ibrenin 'ya çevrildiği ortaya çıktı.

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Rodrigues için fark azaldı

Kadroda düşünülmeyen isimlerden biri de Garry Rodrigues. Olympiakos, yıldız oyuncunun maaşının 1.5 milyon euro'sunu karşılamayı önerdi.

Al İttihad'dan 2 yıl için kiralanan kanat oyuncusunun yıllık kazancı olan 3.8 milyon euro'nun 2.5 milyon euro'luk kısmı sarı-lacivertliler tarafından ödeniyordu. Kalan kısmı ise Al İttihad tarafından veriliyordu.

Olympiakos, oyuncuyu 1 sezon için kiralamak isterken Fenerbahçe'ye maaşının 1.5 milyon euro'luk kısmını karşılama teklifi yaptı. Aradaki 1 milyon euro'luk fark için görüşmeler sürerken anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.