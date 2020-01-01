Fenerbahçe'de ibre Lucescu'ya döndü

Henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen Fenerbahçe yönetimi, adaylar içinde Mircea Lucescu'da karar kılmak üzere.

Ersun Yanal ile yollarını ayıran 'de yeni teknik adam arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim henüz bir isimle anlaşabilmiş değil.

Milliyet Gazetesinden Senad Ok'un haberine göre; ilk günden bu yana listede olan Mircea Lucescu ismi öne çıkıyor.

Fenerbahçe yönetimi ilk etapta yabancı ve kamuoyunda güçlü adaylara teklif götürdü. Bu isimlerden biri de Alman çalıştırıcı Roger Schmidt oldu. Ancak Schmidt kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini bildirdi ve ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha fazla takım

Temas kurulan Schmidt ayarındaki diğer isimler de Avrupa’da kalmak istediklerini bildirdi. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim ilk etapta Avrupa’da yürütülen hoca arayışlarında tam olarak aradığını bulamadı.

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Bu gelişmeler doğrultusunda ilk günden bu yana listede olan Mircea Lucescu ismi öne çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün ne ekonomik durumu ne de sportif durumu iyi bir yabancı teknik adamı takımın başına getirmek için yeterli değil. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması yapan kulüp aynı zamada TFF’nin kulüp lisans limitlerine de uymak zorunda.

Lucescu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bir kere şunu dürüstçe söylemem gerek. Ben bu dönemde Fenerbahçe’den teklif almadım. Evet, Ersun Yanal gelmeden Sayın Ali Koç ile iki kez görüşmüştük ancak bazı nedenlerden dolayı olmadı. ’de adımın geçtiğini duyuyorum, bu beni mutlu ediyor, fakat ortada somut bir şey yok" demişti.