Fenerbahçe'de hedef Genk'in yıldızı Mbwana Samatta

Gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için arayışa geçen Fenerbahçe, Genk forması giyen Mbwana Samatta'yı listesine aldı.

Bu sezon taraftarına yaşattığı hayal kırıklığını gelecek sezon telafi etmek isten , öncelikli olarak forvet arayışına başladı.

Sabah'ın haberine göre teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isim ise Genk forması giyen Mbwana Samatta.

Sarı lacivertli yönetim, Tanzanyalı oyuncu için şimdiden nabız yoklamaya başladı.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon 41 resmi karşılaşmaya çıktı, 29 gol attı ve 4 asist yaptı.