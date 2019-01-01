Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zajc sakatlandı

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sakatlandığı belirtildi.

, Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertli ekipte zorlu mücadele öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

NTV Spor'un haberine göre Sivasspor maçı kafilesine alınmayan Hasan Ali Kaldırım'ın ayağında ödem ve kısmi yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun ilk devreyi kapattığı iletildi.

Sivas'a götürülmeyen bir diğer isim Miha Zajc'ın ise ayak bileği bağlarında kopma tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Sözcü gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun verdiği bilgiye göre Zajc'ın yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezon öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Hasan Ali, bu sezon yalnızca 7 Süper Lig maçında forma giyebildi. Zajc ise çok fazla forma şansı bulamadığı 2019-20 sezonunda 3 maçta görev aldı.