Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım tamam, sırada Ozan Tufan var

İç transferde harekete geçen sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki milli oyuncusunu kadroda tutmaya hazırlanıyor.

'de 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu isimlerden anlaşma sağlanan ilk oyuncu, iki yıllık yeni kontrata imza atan Nabil Dirar oldu. Yönetim, diğer futbolcular için de çalışmaları sürdürüyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre sarı-lacivertlilerin el sıkıştığı ikinci isim, 7 yıldır Fenerbahçe formasını terleten Hasan Ali Kaldırım oldu. Takımın kaptanları arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık anlaşma sağlandı. Resmi açıklama ve imza, önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Yönetim, Hasan Ali’den sonra takımın bir diğer önemli ismi Ozan Tufan ile masaya oturacak. Fenerbahçe macerası çalkantılı başlasa da bu sezon iyi bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sarı-lacivertliler, Ozan’a dört yıllık yeni bir sözleşme sunacak.

Başarılı oyuncu da imzayı atarsa, sözleşmesi bitecek isimlerden takım için en önemli görülen üç isimle de anlaşma sağlanmış olacak.