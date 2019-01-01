Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, kararını verdi!

2018-19 sezonunda gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Hasan Ali Kaldırım, takımdaki geleceği ile ilgili kararını verdi.

'nin 29 yaşındaki futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, 2018-19 sezonunda ortaya koyduğu performans ile beğeni topladı. Son günlerde adı sıkça ile anılan tecrübeli isim, DHA'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.

Sarı-lacivertli kulüp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hasan Ali'nin, Fenerbahçe'ye çok şey borçlu olduğunu söylediği belirtildi. 5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli ödense dahi takımdan ayrılmak istemeyen oyuncunun takıma daha çok katkı vereceğini ve tekrar şampiyonluk yaşamak istediğini ifade ettiği belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

Hasan Ali, 2012-13 sezonunda 'dan 3.75 miyon euro bonservis ile Fenerbahçe'ye gelmişti. O dönemden beri 1 lig, 1 Kupası, 1 de Süper Kupa kazanan Hasan Ali, Fenerbahçe forması ile toplamda 226 resmi maça çıkıp 8 gol 27 asistlik katkı sağladı.