Fenerbahçe'de gündem Racine Coly

Devre arasında sol bek transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Racine Coly'yi gündemine aldığı iddia edildi.

sol bekte transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre Sarı Lacivertliler, Olympiakos forması giyen Leonardo Koutris'in ardından Nice'in Senegalli sol beki Racine Coly'yi de listesine aldı.

Kanarya'nın Coly için de tıpkı Koutris gibi satın alma opsiyonlu kiralama için pazarlıklarını sürdürdüğü iddia edildi.

Haberin devamı aşağıda

Yerini Nsoki'ye kaptırdı

Coly sezona as takımın sol beki olarak başladı. Ancak son maçlarda yerini, sezon başında Paris Saint-Germain'den transfer edilen Nsoki'ye kaptırdı.

Oyuncunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öne sürüldü.