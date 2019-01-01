Fenerbahçe Gomis ile görüşüyor

Golcü arayışları devam eden Fenerbahçe'de hedef Bafetimbi Gomis. İşte detaylar...

Kötü geçen sezonunun ardından transfer çalışmalarına hız veren 'de gözler forvet transferine çevrildi.

Hürriyet'in haberine göre sarı lacivertlilerin gündemindeki isim eski 'lı Bafetimbi Gomis.

Yönetim, Al Hilal'de mutsuz olan Gomis'in menajeri Etienne Mendy ile görüşüp teklifini sunarken 'ye dönmek isteyen Fransız golcünün de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Sportif direktör Comolli'nin yakın arkadaşı Mendy ile bir kez daha görüşerek transferi noktalamaya çalışacağı öğrenildi.

33 yaşındaki yıldız futbolcu 2017-18 sezonunda attığı 33 golle 'de gol kralı olmuştu.