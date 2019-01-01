Fenerbahçe Gomis ile görüşüyor
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Kötü geçen sezonunun ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi.
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Hürriyet'in haberine göre sarı lacivertlilerin gündemindeki isim eski Galatasaray'lı Bafetimbi Gomis.
Yönetim, Al Hilal'de mutsuz olan Gomis'in menajeri Etienne Mendy ile görüşüp teklifini sunarken Türkiye'ye dönmek isteyen Fransız golcünün de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Sportif direktör Comolli'nin yakın arkadaşı Mendy ile bir kez daha görüşerek transferi noktalamaya çalışacağı öğrenildi.
33 yaşındaki yıldız futbolcu 2017-18 sezonunda attığı 33 golle Spor Toto Süper Lig'de gol kralı olmuştu.