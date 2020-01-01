Fenerbahçe'de gençler sahaya iniyor

Ligin son maçında sakat ve cezalı oyuncusu oldukça fazla olan sarı-lacivertlilerde genç yıldız adayları şans bulacak.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 7. sırada bitirmesi kesinleşen , Çaykur Rizespor mücadelesinde genç oyunculara şans verecek.

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre, genç oyuncular, Allahyar, Ömer Faruk, Murat Sağlam, Muhammet Gümüşkaya, Cenk Alptekin ve Gürkan Başkan hafta sonu forma giyebilir.

Fenerbahçe evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Muriqi, sarı kart cezalıları Deniz, Tolga ve Jailson, sakatlıkları süren Gustavo, Mevlüt, Mehmet ve Tolgay’dan yoksun olarak çıkacak.

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Daha fazla takım

Muriqi’nin 1 numaralı alternatifi Mevlüt Erdinç’in ameliyat olması nedeniyle santrforda Allahyar Seyyadmenesh’in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Orta sahada Ömer Faruk ve Ferdi Kadıoğlu’nun görev alacağı düşünülüyor. Formsuzluğu nedeniyle tepki çeken Nabil Dirar’ın yerine Murat Sağlam’ın forma giyme ihtimali oldukça güçlü. Maçın gidişatına göre Muhammet Gümüşkaya, Cenk Alptekin, Gürkan Başkan da süre bulabilir.

Cezalılara erken izin yok

Beşiktaş maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen ve sezonu kapatan Muriqi, Deniz, Tolga ve Jailson erken tatile çıkmak için kasten kart görmekle suçlansa da yöneticiler, dört oyuncunun da erken izin yapmayacağını dile getirdiler.