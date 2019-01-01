Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlandı
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Fenerbahçe’nin Ankaragücü ile oynadığı maçta Garry Rodrigues sakatlandı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında sol kanattan ceza alanına yönelen Rodrigues bileğinin burkulmasının ardından kendisini yere bıraktı.
Yedek kulübesine değişiklik işareti yapan Rodrigues daha sonra sekerek saha kenarına gitti.
Yapılan kontrolün ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan 28 yaşındaki oyuncu 41. dakikada yerini Emre Belözoğlu’na bıraktı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasındaki derbide 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray’a konuk olacak.