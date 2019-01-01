Fenerbahçe'de forma sırası Serdar Aziz'de

Jailson'un bireysel hataları nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Denizlispor deplasmanında Serdar Aziz'in görev alması bekleniyor.

Kadıköy'de 'a 1-0 yenilerek sahasında bu sezon ilk yenilgisini alan 'de sezon başından bu yana yapılan defans hataları dikkat çekiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, milli maç arasından sonra savunma hattında revizyona gidecek.

Milliyet Gazetesinden Senad Ok'un haberine göre, sezon başında yaşanan stoper sıkıntısından sonra bu bölgede değerlendilen Jailson'un bireysel hataları sonrasında Yanal değişikliğe gitme kararı aldı. Yenen golü telafi etme zaafı nedeniyle deplasmanında bu kez Serdar Aziz’in görev alması planlanıyor.

Daha önce Adil Rami’yi Ankaragücü maçında deneyen deneyimli teknik adam, Fransız futbolcuyu ikinci yarıda oyundan çıkarmıştı. Bu nedenle artık sıra Serdar’a geldi. Sezon başında sakatlanan tecrübeli stoperin elinde çatlak oluşmuş ve bu sürede formayı Zanka - Jailson ikilisine kaptırmıştı. Diğer stoper Sadık’ın ise oynatılması düşünülmüyor.