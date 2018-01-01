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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yardımcıları kim olacak?

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, yardımcılarını sarı lacivertli kulübün efsanelerinden seçecek.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın resmen göreve getirilmesinin ardından teknik direktörlük konusu çözüme kavuştu. Ancak sarı lacivertli taraftarlar, Yanal'ın yardımcılarının kim olacağını merak ediyor.

Ajansspor'un haberine göre; sarı lacivertli yönetim, bu görev için Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk ile görüşme gerçekleştiriyor.

Ali Koç yönetimi, bu ikiliyle anlaşma sağlanamaması halinde Erwin Koeman ile yola devam etmek istiyor.

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