Süper Lig

Fenerbahçe'de Ersun Yanal göz operasyonu geçirdi

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada gözünden operasyon geçiren Ersun Yanal'ın birkaç gün istirahat edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz."

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına bu akşam teknik direktör Ersun Yanal'dan yoksun başlayacak.

Sarı lacivertli ekip geride kalan 11 haftada topladığı 20 puanla Sivasspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor. 

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