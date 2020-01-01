Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

Sarı-lacivertli kulüp, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

maçında kulübede olacak

Açıklamada, yönetim kuruluyla yapılan istişare doğrultusunda Ersun Yanal'ın Ziraat Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacağı da aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

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Daha fazla takım

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.



Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.



Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.



Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.



Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."

İkinci dönemi tatsız sona erdi

Sarı-lacivertli kulüpte ilk olarak göreve geldiği 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal, geçen sezonun 16. haftasında ikinci kez göreve gelmişti.

56 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde çıktığı 55 resmi maçta 27 galibiyet, 15 beraberlik, 13 yenilgi aldı.