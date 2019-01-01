Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sakatlandı
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AA
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu maç öncesi sakatlandı.
Haber Global'in haberine göre tecrübeli isim sağ kasığındaki sakatlık sebebiyle derbiye saatler kala maç kadrosundan çıkarıldı. Deneyimli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Teknik Direktör Ersun Yanal, 39 yaşındaki yıldızın yerine ilk 11'de Tolga Ciğerci'ye şans verdi.
Kasım ayı başında da kasığından sakatlık geçiren Belözoğlu bu sezon toplamda 13 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atıp 4 de asist yapmayı başardı.