Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde yok
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve daha sonra sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi.
Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Sarı Lacivertliler'de bu futbolcunun yanı sıra Luiz Gustavo da sarı kart cezası nedeniyle derbide takımını yalnız bırakacak.
Bu sezon 17 maçta forma giyen Emre Belözoğlu 1 gol atıp 4 de asist yaptı.