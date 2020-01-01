Fenerbahçe'de Dorukhan Toköz sesleri
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AA
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'ün durumunu yakından takip etmeye devam ettiği belirtildi.
Bilindiği üzere yıllık 350 bin euro'luk ücretine zam isteyen başarılı orta saha oyuncusu yeni sözleşme görüşmelerinde siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya varamamıştı.
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajer Necdet Ergezen ile yollarını ayırıp Ahmet Bulut ile anlaşması, Fenerbahçe'ye transferinin de önünü açtı.
Haberde Ahmet Bulut'un Dorukhan'ı Fenerbahçe'ye götürmek istediği, bir yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun transferi takas yoluyla gerçekleşmezse 2021 yazında bedelsiz olarak gerçekleşeceği öne sürüldü.