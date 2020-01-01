Fenerbahçe'de ayrılık! Frey yine kiralık gidiyor

Sarı Lacivertliler, İsviçreli forvetin kiralık transferi konusunda Belçika’nın Waasland-Beveren kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

'den yapılan açıklamada "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için ’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sarı Kanarya'nın 2018 yazında FC Zürich kulübünden 2 milyon 600 bin euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Frey, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Alman ekibi 'de forma giymişti.

26 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı ilk hafta maçında 90 dakika sahada kalmıştı.