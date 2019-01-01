Fenerbahçe'de as kaleci Altay Bayındır oldu
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AA - Depo Photos
Geçtiğimiz sezon Harun Tekin'i, bu sezon da Altay Bayındır'ı transfer eden Fenerbahçe'de as kalecinin kim olacağı merak ediliyor.
Asist Analiz'den Uğur Sever'in edindiği bilgiye göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Altay Bayındır'ı gelecek sezonun ilk 11'inde as kaleci olarak düşünüyor.
Genç eldivenin Real Madrid ile oynanan maçtaki performansından etkilenen Yanal, Harun Tekin'i 2. kaleci olacak değerlendirecek.
Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla çıktığı 19 maçta 6 kez kalesini gole kapatmıştı. Bayındır, bu sezon Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Real Madrid ile oynadığı hazırlık maçında 9 kurtarış yapmayı başarmıştı.