Fenerbahçe'de as kaleci Altay Bayındır oldu

Harun Tekin ile Altay Bayındır arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Fenerbahçe kalesi için Ersun Yanal seçimini yaptı.

Geçtiğimiz sezon Harun Tekin'i, bu sezon da Bayındır'ı transfer eden 'de as kalecinin kim olacağı merak ediliyor.

Asist Analiz'den Uğur Sever'in edindiği bilgiye göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Altay Bayındır'ı gelecek sezonun ilk 11'inde as kaleci olarak düşünüyor.

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Genç eldivenin ile oynanan maçtaki performansından etkilenen Yanal, Harun Tekin'i 2. kaleci olacak değerlendirecek.

Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla çıktığı 19 maçta 6 kez kalesini gole kapatmıştı. Bayındır, bu sezon Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Real Madrid ile oynadığı hazırlık maçında 9 kurtarış yapmayı başarmıştı.