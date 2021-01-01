Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılacak mı? Yönetimde Arsene Wenger ve Zico sesleri

Sarı-lacivertli yönetimde bir grup Arsene Wenger, diğer grup ise Zico'nun takımın başına geçmesini istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbul'da Göztepe'ye 1-0 yenilen Fenerbahçe 'de, teknik direktör Erol Bulut 'un koltuğu sallantıda.

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Erol Bulut'un olası ayrılığında iki tane hoca adayı belirledi.

Fenerbahçe'nin hoca adayları kimler?

Fenerbahçe yönetiminden bir grup, sarı-lacivertlilerin eski hocası Zico'nun, Alex de Souza 'nın yardımcılığında yeniden takımın başına geçmesini istiyor. Bir diğer grup ise Mesut Özil 'in eski hocası Arsene Wenger'i takımın başında görmeyi arzuluyor. Henüz yönetim içinde de tek bir aday üzerinde birliktelik sağlanmış değil.

Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un arkasında mı?

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu ise teknik direktör Erol Bulut'a güveniyor. Şu anda yapılacak bir hoca değişikliğinin takıma zarar vereceğini düşünen Belözoğlu, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci' nin takıma dönmesinin ardından oyun kurgusunda yapılacak değişikliklerle Fenerbahçe'nin daha iyi oynayacağına inanıyor. Ancak yine de olumsuz sonuçların devam etmesi halinde, Belözoğlu'nun da Erol Bulut kararlılığından vazgeçeceği konuşuluyor.

Büyük resim

Fenerbahçe'de futbolcu grubunun ve taraftarların, teknik direktör Erol Bulut 'a çok fazla güveninin kalmadığı yadsınamaz bir gerçek. Bu güvensizlik ortamında sürdürülebilir bir başarının gelmesi oldukça düşük ihtimal gibi görünüyor. Oyun kalitesi de şu ana kadar oyuncu kalitesini sahaya yansıtabilmiş değil. Sonuç olarak Fenerbahçe'yi önümüzdeki günlerde yine hareketli bir dönem bekliyor olabilir.