Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV 'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de sahasında 'a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıkları için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda Galatasaray maçının ilk 11'inde oynayan isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmasında bulunduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Daha fazla takım

İlk yarının 7. haftasında, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 1-0 kazanmış ve Fenerbahçe'ye ilk iç saha mağlubiyetini tattırmıştı.