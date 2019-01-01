Fenerbahçe Altay Bayındır'ı derbiye özel olarak hazırlıyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Demirel, Altay Bayındır’ı derbiye özel olarak hazırlıyor.

’de derbisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kaleci Bayındır, son maçlardaki bireysel hataları ile gündeme gelse de derbiye yoğun bir biçimde hazırlanıyor.

Milliyet’in haberine göre 20 yaşındaki kaleci, başta Volkan Demirel olmak üzere tüm teknik heyetin desteğiyle maça motive oluyor.

17 yıl Fenerbahçe kalesini koruyan ve birçok derbi maçına çıkan Volkan, Altay’la başa baş yaptığı görüşmelerde maçla alakalı bilgileri paylaşıyor.

Özel tavsiyeler verdi

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Volkan Demirel, Türk Telekom Stadı’ndaki atmosfer, psikolojik açıdan yapması gerekenler ve maç içindeki oluşabilecek her ihtimali detaylarıyla Altay Bayındır’a anlattı.

Teknik direktör Ersun Yanal da sık sık genç kaleciyle konuşup derbinin öneminden bahsediyor.

Altay geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla Türk Telekom Stadı’nda 6-0’lık yenilgi yaşamıştı.